Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı resmi törenle karşıladı. Bu ziyaret, yedi yıl aradan sonra Kuveyt'ten Türkiye'ye emir düzeyinde yapılan ilk ziyaret oldu. Ayrıca, Kuveyt Emiri es-Sabah'ın, Arap dünyası dışındaki ilk yurt dışı resmi ziyareti oldu. Kuveyt Emiri Sabah'ın ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki durum ve İsrail'in Gazze'ye saldırıları başta olmak üzere bölgesel gelişmeler de istişare edilecek.