Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nın ilk ayağı olan “İlk İnsanlı Uzay Misyonu” kapsamında bir videomesaj yayımladı.
Yıllarca Türk Hava Kuvvetlerimize jet pilotu olarak kahramanca hizmet eden Alper Gezeravcı'nın uzun süren hazırlıkların ve eğitimlerin ardından bugün uluslararası uzay istasyonuna yolculuğa çıktığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2021 yılında dünyaya ilan ettiğimiz milli uzay programımızdaki hedeflerimizden birini daha böylece gerçeğe dönüştürüyoruz” açıklamasını yaptı.
"14 GÜN BOYUNCA 13 DENEY GERÇEKLEŞTİRİLECEK"
Uluslararası uzay istasyonunda 14 gün boyunca sürecek Türk Uzay Bilimi Misyonu kapsamında bilim insanlarının hazırlıklarını yaptığı 13 deneyin gerçekleştirileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Astronomi, tıp, genetik malzeme birimi gibi alanlarda bilimsel çalışmalar yapılacak. Bu çalışmaların şimdiden ülkemize ve bilim insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum” değerlendirmesinde bulundu.