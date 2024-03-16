Bu güzel buluşmaya vesile olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığımıza, Sayın bakan ve ekibine gönülden teşekkür ediyorum. Bugün altıncı orucunu tuttuğumuz 11 ayın sultanı olan mübarek Ramazan’ı Şerif’i hüzünlü karşıladık, hüzünlü yaşıyoruz. Yakın çevremizde savaşların çatışmaların insani trajedileri krizlerin kol gezdiği sancılı bir dönemde bu mübarek günleri idrak ediyoruz. Suriye, Sudan, Türkistan ve Afganistan başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde de kardeşlerimiz bu mübarek günlerde gerçekten ağır imtihanlardan geçiyor.

Türkiye ve Türk milleti olarak asırlar boyunca yaptığımız gibi başı dara düşenlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Daha genç yaşlarında İETT'de işçi olarak başlamış bir kardeşiniz olarak, evinin geçimini ailesinin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için ter döken bir emekçinin nasıl kutlu bir mücadele verdiğini çok iyi biliyor aynı şekilde çalışmak kadar emeğinin karşılığını hakkıyla almanın da öneminin hepimiz biliyoruz.