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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmen Devlet Başkanı ile basın toplantısı yaptı: 13 alanda imza attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile ortak basın toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erdoğan, "İlişkilerimiz değerlendirdik, işbirliği imkanlarını ele aldık. 13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık" ifadelerini kullandı.

Büşra Soyal
18:25 - 26/10/2023 Perşembe
Güncelleme: 20:03 - 26/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile bir araya geldi. Görüşme sonrası iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ve Türkmenistan arasında 13 alanda iş birliği anlaşması yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile Ortak Basın Toplantısında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Ortak tarih dil din ve kültüre dayanan münasebetlerimiz karşılıklı saygı işbirliği ortak çıkarlar temelinde gelişerek devam ediyor. İlişkilerimiz değerlendirdik, işbirliği imkanlarını ele aldık. 13 alanda iş birliği anlaşması imzaladık. Türkmenistan'ın daimi tarafsızlık statüsü temelinde Gazze başta olmak üzere görüş alışverişinde bulunduk.

"TÜRKMENİSTAN'LA BİRÇOK KONUDA BENZER BAKIŞ AÇISINA SAHİBİZ"

Türkmenistan enerji kaynakları bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Türkmenistan'ın doğalgazının Türkiye'ye, Türkiye üzerinden küresel piyasalara arzı stratejik değer kazandı. Azerbaycan'ın dahili ile 3'lü işbirliği önemlidir. Hazar geçişli Doğu Batı Orta Koridoru'nun geliştirilmesine dair görüşlerimizi paylaştık. Türkmenistan'la birçok konuda benzer bakış açısına sahip olduğumuzu gördük.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI

Türkmenistan'ı Türk Devletleri Teşkilatı'nda aile meclisimizde görmek istediğimizi bu vesileyle tekrar vurgulamak istiyorum. Türkmenistan'da faaliyet gösteren şirketlerimiz 50 milyar doların üzerinde müteathitlik projesine imza attı. Bununla iftihar ederken işbirliğimizin artarak sürmesini temenni ediyoruz.

"TÜRKİYE, TÜRKMENİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIYAN İLK ÜLKE"

Bugün düzenlenen iş formu da karşılık etkileşimin gelişmesine etkili oldu. Türkiye, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. Bağımsızlığından bugüne geçen sürede örnek bir kalkınma hamlesi gerçekleştirdi. Türkiye, her zaman Türkmen kardeşlerinin yanında olmuştur ve olmaya da devam edecektir. İ
mzaladığımız 13 başlıkta Türkiye Türkmenistan arasındaki gücün nereye vardığını görüyoruz. Bundan sonra bunları hayata geçireceğiz. Sayın başkana tüm heyetine teşekkür ediyorum.

BERDİMUHAMMEDOV: ETKİLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK

Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ise "Ziyaret çerçevesinde etkili görüşmeler gerçekleştirdik. İkili işbirliğine dair konuları konuştuk. Bölgesel ve uluslararası konularda fikir teatisinde bulunduk. Hazar Denizi üzerinden Türkmen doğalgazının iletilmesi konusunda yakın işbirliğini geliştirmeyi teyit ettik. Mevcut ulaştırma koridorlarının Hazar geçişli ve Hazar denizi ve Karadeniz koridorunun etkinliğinin artırılması karşılıklı çıkarlara uygun olduğunu belirttik. Yüzyıllara dayalı işbirliği münasebetlerinin geliştirilmesi, güçlendirilmesi için kültür, eğitim, bilim, spor ve sağlık alanlarında ikili münasebetleri gelecekte de geliştirmeye hazır olduğunu belirttik. Yapılan görüşmelerde sağladığımız mutabakatlarımızın, imzalanan belgelerimizi gelecekte de geliştirmeye, yeni ivme kazandıracağına inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

13 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhamedov'un huzurunda iki ülke arasında 13 anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Arasında Türkiye-Türkmenistan Ticaret Ve Sanayi Odası Forumu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Görsel-işitsel Hizmetlere Dair Ortak Yapım Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Türkmenistan Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Arasında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Eylem Planı", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Başkanlığına Bağlı Devlet Servisi Akademisi Arasında İnsan Kaynaklarının Yönetimi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon Ve Metroloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı İle Türkmenistan Bakanlar Kurulu Nezdinde Baş Arşiv Müdürlüğü Arasında İşbirliği Protokolü", "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İle Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık Ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu ile Türkmenistan Eğitim Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Alanında İş Birliğine Yönelik Mutabakat Zaptı", "Türkiye Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı ile Türkmenistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Ulaştırma Ve Haberleşme Ajansı Arasında Ulaştırma ve Bilgi Teknolojilerinde Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinde İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı İle Türkmenistan Kültür Bakanlığı Arasında Kültür Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanması İçin Gençlik Politikası Alanında 2024-2026 Dönemi İşbirliği Eylem Planı" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Türkmenistan Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında İşbirliği Anlaşması" imza altına alındı.

Medya alanında işbirliği

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Türkmenistan Televizyon, Radyo ve Sinematografi Devlet Komitesi Başkanı Arslan Aşirov'un imzaladığı "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Türkmenistan Devlet Televizyon, Radyo Yayıncılık Ve Sinematografi Komitesi Arasında Medya Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ile iki ülke arasında medya alanında işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda taraflar, kitle iletişimin üretim ve dağıtım faaliyetlerini yürüten kuruluşları aracılığı ile güvenilir enformasyonun yayılmasını teşvik edecek.

Medya alanında tecrübe paylaşımı yapacak iki ülke, ortak projeler geliştirecek.



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#Recep Tayyip Erdoğan
#Türkmenistan
#Ortak basın toplantısı
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