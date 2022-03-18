Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Çanakkale Zaferinin 107 Yılı Anma Töreninde konuştu İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni'nde konuştu: 'İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu. Erdoğan "İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in komutasındaki o kınalı kuzuların çıktığı yolda Haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz yerde biz de evlatlarımızı bu düşüncede yetiştirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni konuşması.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Abidesi'ndeki törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin 107. Yılı Anma Töreni"nde konuştu.

Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107'nci yıldönümünün kutlu, mübarek olmasını temenni ediyorum. 'Çanakkale geçilmez' sözünü nakşeden şehitlerimizi bir kez daha yad ediyorum. Diğer milletlerin askerlerini de saygıyla anıyorum.

Çanakkale savaşları milletimizin vatanseverlik, fedakarlık gibi yüksek faziletlerinin sergilendiği yüksek bir kahramanlık destanıdır. Ölümü göze almış, istiklale aşık bir millet burada tarihin akışını değiştirmiştir. Çanakkale'de imanlı yürekler karşısında dünyanın en güçlü orduları hüsrana uğramış, inanç galip gelmiştir.

  • Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi Balkanlardan Asya'ya yüz milyonlarca kardeşimizin ortak zaferidir.

Burada sadece Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden, her köyünden kahramanların kabirleri yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelen şehitlerin mezarları da var. Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar, İslam dünyasının kader ortaklığını yansıtır.

Gittiğim her yerde, gençlerle her buluşmamızda onlara Çanakkale'yi, Çanakkale Destanı'nı anlatıyorum. Sadece kendi çocuklarımızın değil, Balkanların, Afrika'nın, Ortadoğu'nun gençlerinin de buraya gelmelerini, atalarını tanımalarını arzu ediyorum. Bunu başardığımızda Çanakkale'yi evlatlarımıza hakkıyla anlattığımızda hem içeride hem kardeşlerimizle çok farklı muhabbet iklimini tesis edeceğimize inanıyorum.

  • Gazi Mustafa Kemal'in komutasındaki o kınalı kuzuların çıktığı yolda Haçlı zihniyetine karşı hilalin zaferini tüm dünyaya gösterdiğimiz yerde biz de evlatlarımızı bu düşüncede yetiştirmeliyiz.


107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
FOTOĞRAF 27
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Bugün, Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusunun 107 yıl önce dünyanın en güçlü donanmalarına geçit vermeyerek yazdığı \"Çanakkale Geçilmez Destanı\"nın yıldönümü.
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Kahraman Türk ordusunun cephede verdiği mücadele, sadece Türk tarihini değil dünya tarihini de değiştirdi.
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Çanakkale Cephesine 490 bine yakın askerle gelen itilaf devletleri, 300 binden fazla zayiat verdi.<br><br>
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Osmanlı tarafının 315 bin askerinin 250 bini ana yurdunu korurken şehit oldu.<br><br>
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İşte arşivde yer alan fotoğraflarla Çanakkale Destanı...
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Çanakkale Savaşı, 18 Mart 1915 yılında başladı, 9 Ocak 1916 tarihinde sona erdi.
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Çanakkale Savaşı batılı ülkelerin oluşturduğu itilafa karşı Osmanlı Devleti’nin savunmada olduğu bir savaştı.
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İtilaf devletleri Çanakkale Boğazını ve İstanbul’u ele geçirmeyi amaçladı. Çanakkale Boğazı’nın İtilaf Devletleri’ne geçmesi ile Rusya’ya her türlü desteği kolaylıkla sağlayabileceklerdi. Bunun için ilk olarak Çanakkale Boğazı’na 1915 yılı Şubat ayında saldırılar başladı.
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18 Mart 1915 tarihinde en güçlü saldırı yapıldı Bu saldırılara karşı Osmanlı Ordusu’nun savaş stratejisi olarak boğaza döşediği mayınlar ile düşman donanmasında ağır kayıplar oldu.
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Donanma için büyük öneme sahil olan Nusret Mayın Gemisi’nin batırılması ile itilaf Devletleri birlikleri bozguna uğratıldı ve deniz saldırısından vazgeçmek zorunda kaldılar.
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25 Nisan 1915’te Gelibolu Yarımadası’nda kara çıkartması yaparak saldırıya devam ettiler. Ancak Osmanlı ordusu ile birlikte Türk milletinin büyük mücadelesi sonucunda büyük bir mağlubiyet yaşadılar. Toplamda üç defa kara çıkartması yapan itilaf devletleri üçüncü yenilgi sonrasında 1916 yılı Aralık ayında Gelibolu Yarımadası’ndan çekildi.
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Zorlu bir savaş olan Çanakkale Savaşı Türk tarihinde destan olarak nitelendirilmekte. Güçlü bir donanmaya sahip olan itilaf devletlerine karşı daha zayıf bir ordu ile büyük bir zafer elde edildi. Türk milletinin kazandığı zafer olarak tarihe geçti.<br>
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107. yılında fotoğraflarla Çanakkale Zaferi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü, tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor. Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılında fotoğraflar savaşın hangi şartlarda kazanıldığını gözler önüne seriyor.
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Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

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