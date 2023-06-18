Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ercan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ilk resmi yurt dışı ziyaretini KKTC'ye gerçekleştirdi. Yılmaz'ı KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve yetkililer karşıladı. Ercan Havalimanı'na inen Yılmaz, davul, zurna ve çiçeklerle karşılandı. Karşılama töreni için teşekkür eden Cevdet Yılmaz, "Ben daha önce çeşitli vesilelerle KKTC'ye gelmiştim. İlk olarak Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalışırken bir teknik eğitim programı kapsamında gelmiştim. Burada Devlet Planlama Örgütü'ndeki arkadaşlarımızla çalışmalar yapmıştık. O tarihten bugüne bakan olarak, milletvekili olarak çeşitli vesilerle gelmiştim. Bu kez Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak ve Kıbrıs'la ilgili ilişkilerden sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak gelmekten büyük bir mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum" dedi.