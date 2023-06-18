Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Ercan Havalimanı'nın yeni terminali 20 Temmuz'da açılacak

Bunlardan en önemlisi ve en niteliklisi Ercan Havalimanı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde de biliyorsunuz bu projenin tamamlanması gerektiğini ve 20 Temmuz'da bu havalimanına inmek istediğini çok açık ve net ifade etmişti. Biz de birazdan yeni terminal binasını hep birlikte inceleyeceğiz. Teknik bazı toplantılar yapacağız. Yarın sabahtan itibaren ziyaretlerimiz olacak. Şunu da ifade etmek istiyorum. 'Türkiye Yüzyılı' diyoruz. 'Türkiye Yüzyılı'nın ilk kabinesi' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk imzaladığı protokol Türkiye ile Kıbrıs arasında iktisadi ve mali iş birliği protokolü oldu. Onun da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu, Sayın Cumhurbaşkanımızın KKTC ye Kıbrıs Türk halkına duyduğu sevginin de çok açık bir göstergesi"