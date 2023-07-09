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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Katar Emiri Sani ile ekonomik işbirliği imkanlarını ele aldık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Emiri Sani ile görüştü. Sani ile ekonomik işbirliği imkanlarını ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 'Savunma sanayi ve enerji alanındaki işbirliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz' dedi.

13:18 . 9/07/2023 Pazar
AA
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Katar Emiri

Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Katar Emiri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Emiri Sani ile görüştü. Yılmaz yaptığı görüşme sonrası sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;
"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ile Katar'a gerçekleştirdiğimiz çalışma ziyaretinde, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştük. İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık. İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik iş birliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek. İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliği, tüm alanlardaki ilişkilerimizin daha da ilerlemesini sağlayacaktır. Misafirperverlikleri için başta Emir Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani olmak üzere Katar Devleti yetkililerine şükranlarımı sunuyorum"



#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbşkanı Yardımcısı
#Katar Emiri
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