Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: 26 bina acil olarak yıkılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Oktay, depremde can kaybının 51'e yükseldiğini, 896 vatandaşın yaralı olduğunu söyledi.

#CANLI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yapıyor https://t.co/uqCIhBEBCb — Yeni Şafak (@yenisafak) November 1, 2020

Oktay, şunları kaydetti:

"Hasarın en yoğun olduğu ilçemiz Bayraklı'da 6 binamız yıkık durumda, 7 binamız acil yıkılacak durumda, yine 9 binamız ağır hasarlı, 3 binamız orta hasarlı ve 260 binamız da az hasarlı olarak tespit edilmiş durumda. 586 binamızda hasar olmadığını tespit etmiş durumdayız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bornova, Bayraklı, Buca ve Konak ilçesinde olmak üzere toplam 3 bin 880 çadır kurulması planlanıyor." dedi.

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"Hasarlı binalara girmeyin"

Oktay, "Özellikle hasarlı binalara, orta hasarlı da olsa, -ağır hasarlı binalara kesinlikle zaten müsaade etmiyoruz- hiçbir vatandaşımızın şu anda o binalara girmelerini önermiyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, toplamda 2076 arama kurtarma personelinin 8 binada çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

"Buse Hasyılmaz 1-2 güne taburcu olacak"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin enkaz altındayken telefonla görüştüğü Buse Hasyılmaz sağlığına kavuştu, 1-2 güne taburcu olacak." ifadelerini kullandı.

Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Hastanelerimizde tedavi altına alınan kişi sayısı 896'dır. Bu sabah itibarıyla tedavisi tamamlanıp taburcu edilen hasta sayımız 682'dir. 58 kişi servis ve yoğun bakımda yatırılmak üzere gözlem ve müşahede altına olan kişiler dahil toplam 214 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. Yatan hastalarımızdan 8 kişi yoğun bakımda, 3 kişinin durumu maalesef ciddiyetini koruyor"

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OYNAT 00:27 Enkaz altındaki minik Buse'den Bakan Pakdemirli'ye: Köpekleri salın ben kedi sesi çıkarayım İzmir'deki arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Bakan Bekir Pakdemirli, enkaz altında kalan Buse isimli çocukla telefon teması kurdu. Çocuğun 'Siz köpekleri salın ben de kedi sesi çıkartayım' sözleri hem bakanı hem de izleyenlere zor anlar yaşattı. BiP'te paylaş

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