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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye milyonlarca insanın umudu olmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Türkiye milyonlarca insanın umudu olmuştur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü' nedeniyle Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi: "Akdeniz’de mülteci botları birer birer batırılırken Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın umudu olmuştur”

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından '18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü' nedeniyle mesaj paylaştı. Oktay, "Zorla yerlerinden edilen mazlumların dertleri yalnız ülkemizin değil, tüm uluslararası toplumun sorunudur. Unutulmamalıdır ki Akdeniz’de mülteci botları birer birer batırılırken Türkiye yerlerinden edilmiş milyonlarca insanın umudu olmuştur" dedi.
Oktay, paylaşımında göçmenler ile ilgili bazı verilere de yer verdi. Oktay'ın paylaştığı görselde, dünyadaki göçmen sayısının 272 milyon, ülkesinde yerinden edilmiş kişi sayısının 41 milyon, Türkiye’de koruma başvuru ve statüsü sahibi yabancı sayısının ise 300 bin olduğu bilgisi yer aldı.

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