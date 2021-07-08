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POLİTİKA

Fuat Oktay'dan AB Komisyonu Başkanı Leyen'e yanıt: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'ye düzenleyeceği ziyaret öncesi yaptığı açıklamada, Rum yönetimine tam destek vererek, "İki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz" demişti. Konuya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktaydan AB Komisyonu Başkanı Leyene yanıt: İnsani krizlere asla ve asla dediğine şahit olmadık
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesinde, Güney Kıbrıs'a giderek Rum yönetimine tam destek mesajı verdi.

Leyen yaptığı açıklamada, "Tekrar etmek isterim ki, iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içindeyiz" dedi.

Oktay'dan Leyen'e yanıt: Eşitsizliğe, dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık

Söz konusu açıklamaları çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." ifadelerini kullandı.

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