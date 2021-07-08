Fuat Oktay'dan AB Komisyonu Başkanı Leyen'e yanıt: İnsani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 Temmuz'da Kuzey Kıbrıs'a yapacağı ziyaret öncesinde, Güney Kıbrıs'a giderek Rum yönetimine tam destek mesajı verdi.

Leyen yaptığı açıklamada, "Tekrar etmek isterim ki, iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz. Bu konuda kararlıyız ve birlik içindeyiz" dedi.

Oktay'dan Leyen'e yanıt: Eşitsizliğe, dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık

Söz konusu açıklamaları çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "AB'nin, bugüne dek haksızlığa, eşitsizliğe, Akdeniz ve Ege'deki dramlara, insani krizlere 'asla ve asla' dediğine şahit olmadık." ifadelerini kullandı.

DÜNYA AB Komisyonu Başkanı Leyen Erdoğan'ın KKTC ziyareti öncesi Kıbrıs Rum kesimine desteğe gitti

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