Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit polis Fethi Sekin için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;
"Şehadetinin 6. yıl dönümünde kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun."
Şehadetinin 6. yıl dönümünde kahraman polisimiz #FethiSekin’i rahmet ve minnetle anıyorum.
Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şâd, mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/jhpbyLwlEr
Şehadetinin 6. yıl dönümünde kahraman polisimiz #FethiSekin’i rahmet ve minnetle anıyorum.