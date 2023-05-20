Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel gelişmeler olacak

Oktay, "Biz şuna inanıyoruz şimdi ikinci turda zaten biz 85, 86 milyon vatandaşımızdan oy talebinde bulunuyoruz. Seçmenimizi sandığa götüreceğiz ve artı olarak yüzde 50'yi aşmak için sandığa gitmeyenleri ya da sandığa gidip bize oy vermeyen seçmenleri ikna etmemiz gerekiyor. Birinci turdaki seçmenimizin verdiği seçim sonuçlarında aslında kazanan Türkiye olmuştur. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak biz marjinal yaklaşmayız. Baktığımızda Türkiye'yi, 85 milyonu görürüz. Onun içerisinde Şi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, Laz vb. görmeyiz. Etnik yapı veya siyasi görüşü şekilde görmeyiz. Herhangi bir hizmeti verdiğimizde biz milletimize veririz. Biz baktığımızda ülkeyi bir bütün olarak görürüz.

Burada Sinan Oğan'ı tebrik ediyorum. Bu yüzde 5'lik tabana baktığımızda nasıl daha önce bizim seçmenimiz ve irademiz üzerinde herhangi bir ipotek koymasına müsaade etmiyorsak seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Yani herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Terörle ilgili verilen mesajlarda ortak noktadayız. İki kararlı bir duruş var.