Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Sinan Oğan açıklaması: Güzel gelişmeler olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıklama yaptı.
Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen Anadolu Soruyor programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.
"SİNAN OĞAN'IN TABANIYLA ORTAK ALANLARIMIZ VAR"
AKŞENER TEYİT ETTİ
İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin ise "Her kafadan ses çıkan sistemlerin yürümediğini söylemiştir. Millet bu yapıya güvenmez Sayın Akşener bugün yaptığı açıklamalarla bunu teyid etmiş oldu'' diye konuştu.