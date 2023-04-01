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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen bağışın 84.4 milyarı yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen bağışın 84 milyar 400 milyon liralık kısmın yatırıldığını ve afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılmaya başlandığını açıkladı.

15:18 . 1/04/2023 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay deprem bölgesine yönelik yapılan yardımlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.


Türkiye Tek Yürek kampanyası kapsamında toplanan paranın 84 milyar 400 milyon liralık miktarının yatırıldığını vurgulayan Oktay, paranın afetzedelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını belirtti.

Oktay, 1 milyon 682 bin 309 depremzedeye 10 bin lira Hane Başı Destek ödemesi, 207 bin kişiye de 15 bin liralık taşınma yardımı yapıldığını da dile getirdi.




#Türkiye Tek Yürek Kampanyası
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
#Deprem
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