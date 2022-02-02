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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ''Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı gerçekleştirilen 'Kış Kartalı' hava harekatına ilişkin "Silahlı kuvvetlerimiz teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor" dedi.

  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter'daki hesabından, Milli Savunma Bakanlığı'nın harekatıyla ilgili 'Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor' paylaşımını alıntılayarak, açıklamada bulundu. Fuat Oktay, paylaşımında "Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin bölünmez bütünlüğü, aziz milletimizin birliği ve sınırlarımızın güvenliği için teröre karşı amansız mücadelesine gece gündüz, yaz kış demeden devam ediyor. Kahraman evlatlarımızın ayağına taş değmesin. Allah muzaffer Türk Ordusunu muvaffak eylesin" dedi.

Fuat Oktay: Karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini beklemiyoruz
OYNAT 00:36
Fuat Oktay: Karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini beklemiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Ticaret Odası (ATO) 28'inci Dönem 46'ncı Meclis Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Helalleşme kılıfında hesaplaşma turlarına çıkanlardan, karın örttüğü yollarda milleti kaderine terk eden zihniyetten iş insanımızın derdiyle dertlenmesini bekleyecek değiliz. 20 yıldır nasıl özel sektörümüzle omuz omuza ilerlediysek Cumhuriyetin 100'üncü yılına da yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme odaklı bir yaklaşımla, iş dünyamızla birlikte ilerleyeceğiz” dedi.

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