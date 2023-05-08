|
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yedili Masa'nın eleştirilerine yönelik, "AK Parti, Cumhur İttifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi.

15:48 . 8/05/2023 Pazartesi
DHA
Oktay, Ankara Nallıhan'da vatandaşlara seslendi.

Oktay, Ankara Nallıhan'da vatandaşlara seslendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Oktay, muhalefetin eleştirilerine yönelik, "Karadeniz'de bulduğumuz gazı kabullenemiyor bunlar. 1 ay tüm giderler ücretsiz, 1 yıl da sıcak su ücretsiz. Siz de faydalanacaksınız bundan. Kılıçdaroğlu unutur; biraz tembel, faturasını ödemez. Elektrik kestirir, bizi suçlar. Kılıçdaroğlu'na buradan müjde. Onun evindeki doğal gaz da yanındakilerin doğal gazı da bedava. Biz hizmet götürürken etnik yapıya bakmayız. 85 milyonu aynı görürüz" dedi.

"Milletimiz oyunu görüyor"

Ardından Cumhur İttifakı'nın Ankara ve İstanbul mitinglerine değinen Oktay, "Ankara'dan verdiğimiz mesaja şahit oldunuz hep birlikte; 'Sonuna kadar beraberiz ve dimdik yolumuza devam edeceğiz' dedik. İstanbul'da 1 milyon 700 bin kişi. Gelemeyenlerle 2 milyondan bahsediyoruz. İstanbul kime cevap verdi? Dünyayaydı mesaj. Siz ne yaparsanız yapın, hangi ayak oyunlarına başvurursanız vurun, Van'da Öcalan posteri açıp, paçavra çıkarıp, sözde milliyetçilik söylemlerini istediğiniz kadar atın; milletimiz oyunu görüyor. Milletimiz hiçbir kalleşliğe müsaade etmeyecektir. Milletimin iradesine ipotek koymak isteyenler, dışarıdan yönetmek isteyenler; büyümek, büyük düşünmek; vizyon sahibi olmak demektir. Kılıçdaroğlu ve avanesi kim? Dünyayı görmek kim? Burunlarının ucunu göremiyor bunlar. Gerektiği yerde masaya yumruğunu vuran, Türkiye'nin önünü açan adamdan bahsediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan derken dünya liderliği o kadar kolay olunmuyor. Bu meydanlara çıkıp atıp tutmakla, Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındakilerle hiç olmaz" diye konuştu.

"Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 45 bin öğretmen ataması yaptığını hatırlatan Oktay, Nallıhan'dan gelen taleplerin gerçekleştirildiğini belirterek, "Hızlı tren proje çalışmaları en kısa sürece tamamlanacak. AK Parti, Cumhur ittifakı söz verdiyse yapar. Biz Kılıçdaroğlu ve avanesine benzemeyiz. Onlar baksa baksa FETÖ'ye, PKK'ya, DHKP-C'ye, ABD'ye, Almanya'ya, Fransa'ya bakar. Sonra milliyetçi geçinir. Sizden bir şey olmaz, kendinize bile faydanız olmadı sizin" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, ''Öyle bay bay Kemal gibi Londra'daki tefecilerden para dilenmeyeceğiz, ülkemizin ekonomisini IMF komiserlerine teslim etmeyeceğiz. Biz bu CHP'ye, PKK'ya İP'e vatanımızı böldürmeyeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sahip çıkacağız. Bizim Alevi-Sünni, Türk-Kürt diye ayırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz'' ifadelerini kullandı. Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesine de değinen Erdoğan, ''İstanbul, Edirne, Tekirdağ'ı birbirine bağlayacak hızlı trenin yapımı devam ediyor. Projenin tamamlanması ile Halkalı Kapıkule arası 4 saatten 1 buçuk saate düşecek'' açıklamasında bulundu.


#Fuat Oktay
#seçim
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.