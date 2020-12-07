Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedefimiz

Meclis Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2021 yılı bütçesine ilişkin yaptığı sunumda, "Son dönemde gerek toplumun farklı kesimleri ile yapılan geniş katılımlı istişarelerin sonucu olarak geliştirilmekte olan gerekse Yeni Ekonomi Programında öngörülen politikaların hayata geçirilmesiyle, enflasyonun kalıcı olarak düşük ve tek haneli seviyelere indirilmesi temel hedeflerimizdendir." dedi.

İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı ile ilgili Oktay, "2020 yılında Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ve ulusal uçak seyahatleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de azalmış olduğundan, ortalama yıllık kira bedelinin çok çok altında bir garanti ödemesi veya mahsuplaşma gündeme gelebilecektir." ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM İstanbul Havalimanı, Avrupa'da en çok seferin yapıldığı havalimanı oldu

Kovid-19'la mücadele

Oktay, kasım ayı itibarıyla Kovid-19 salgını kapsamında ekonomiyi desteklemek amacıyla atılan adımların büyüklüğünün 562 milyar liraya ulaştığını kaydetti.

"2021 yılı Nisan ayı gibi yerli aşımız hazır hale gelmiş olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır." dedi.

FOTOĞRAF 10 ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (İKUM) Covid-19'a karşı geliştirilen aday aşının Faz 1 çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygulanmaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının Faz 1 kapsamında ikinci doz uygulaması 44 gönüllü üzerinde devam ediyor. 14 Aralık itibarıyla yerli aşıda Faz 1 çalışması tamamlanacak ve 15 Aralık'tan sonra da Faz 2 çalışmalarına geçilecek. AŞININ SAKLANDIĞI ODA <br> <br> Gönüllülere uygulanan yerli aşının saklandığı yüksek güvenlikli oda ve dolabı görüntülendi. Odanın giriş kapısında 'yangında ilk kurtarılacaklar', 'sadece yetkili personel' yazılarının bulunduğu görüldü. Yüksek güvenlikli odada buzdolabında saklanan aşı, sadece uygulama sırasında çıkarılıyor ve 15 dakika oda sıcaklığında bekletildikten sonra uygulanıyor. 'ÖZEL DOLAPTA SAKLANIYOR' <br> <br> İKUM Müdür Yardımcısı Ahmet İnal, aşıyı saklama koşullarıyla ilgili bilgi vererek, Burası güvenlikli bir oda. Her tarafında ısı kayıtları var. Bunun bir haritası çıkarılıyor. Bu ısı kayıtlarına göre de alarm sistemi var. Hem bize hem de personele bu alarm sisteminin uyarıları geliyor. Herhangi bir ısı düşmesinde hemen müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda hem klima kontrol hem de nem kontrolü yapılıyor. Bizim de yerli aşımız bu odadaki özel dolapta saklanıyor diye konuştu. 'AŞIYI 15 DAKİKA ODA SICAKLIĞINDA BEKLETİYORUZ' <br> <br> Aşıyı dolaptan çıkardıktan sonra bir süre beklettiklerini belirten İnal, Bu dolaplar normalde buzdolabı şartlarına göre üretilmiş dolaplar oluyor. Yerli aşımız bu dolaplarda saklanabiliyor. Burada biz aşıyı gönüllüye uygulamadan önce dolaptan çıkarıyoruz. Aşıyı 15 dakika oda sıcaklığında bekletiyoruz.. Oda sıcaklığına gelmesinden sonra 15 dakika sonra aşıyı gönüllüye uyguluyoruz. Bu süreçte aşının 4 derecede olan buzdolabında korunması sağlanıyor ifadelerini kullandı. Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Yerli aşı ve korunduğu oda görüntülendi Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) koronavirüse karşı geliştirilen ve Faz 1 kapsamında gönüllülere uygulanan yerli aşı ve saklandığı oda görüntülendi.

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"Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez"

Oktay, "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz." ifadesini kullandı.