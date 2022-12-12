Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Haydar Aliyev'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Can #Azerbaycan’ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev’i, vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.
Ruhu şâd, mekânı cennet olsun. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/4P5oiRJsNh
Can #Azerbaycan’ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev’i, vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.