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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Haydar Aliyev'i andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'i, vefatının 19. yılında andı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Haydar Aliyevi andı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Can Azerbaycan'ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev'i, vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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