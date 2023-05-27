Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silenlere milletimiz geçit vermedi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Ankara'da bir otelde düzenlenen Azerbaycan Bağımsızlık ve Silahlı Kuvvetler Günü resepsiyonunda konuşan Oktay, Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selamlarını ve kutlama dileklerini ileten Oktay, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in istikrarlı liderliğinin ve Türkiye-Azerbaycan işbirliğine gönül vermiş Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tesis ettikleri samimi dostluğun, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri için çok önemli olduğunu kaydetti.
"Biz de aynı destanı bugün yazdık"
Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın "tarihi, kültürü, dili, inancı bir, derdi ortak ve sevinci bir" iki kardeş ülke olduğunu ifade ederek, konuşmasına şöyle devam etti:
Türk dünyasının büyük düşünce adamı Gaspıralı İsmail'in "Dilde, fikirde, işte birlik" şiarına uygun şekilde iki ülke arasındaki birlik ve beraberliği her geçen gün güçlendirdiklerini ifade eden Oktay, dış politikadan savunma sanayine, ekonomiden ticarete, ulaştırmadan enerjiye, çevreden tarıma, birçok alanda işbirliğinin yükseldiğini, ikili ticaret hacminin 6 milyar doları geride bıraktığını ve karşılıklı yatırımların 30 milyar doları aştığını söyledi.
- Oktay, Türkiye ve Azerbaycan'ın olduğu kadar bölgenin de istikrarı yolunda büyük projeleri uygulamaya koyduklarını belirterek, Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP gibi projelerle kardeşlik temelinde refah ivmesi oluşturduklarını, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Karma Ekonomik Komisyon mekanizmalarıyla işbirliğini daha ileri götürmek için çalıştıklarını söyledi.
İki ülke arasındaki işbirliğini yalnızca ikili değil, üçlü-dörtlü formatlarda ve uluslararası kuruluşlarda da geliştirmeye devam ettiklerine dikkati çeken Oktay, Türk Devletleri Teşkilatı'nı zamanın ruhuna uygun şekilde yine birlikte etkin hale getirdiklerini, "Tek millet, iki devlet iki dost, iki gardaş" ülke olarak her alanda ilişkileri daha ilerilere taşıyacaklarını kaydetti.
"Şuşa Beyannamesi'yle müttefikliğimizi teyit ettik"
Oktay, Azerbaycan'ın müstakillik, bağımsızlık döneminde kaydettiği başarıların göğüslerini kabarttığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Her alanda omuz omuza olmayı sürdüreceğiz"
Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde "diriliş destanları yazdığı 20 yılın ardından", bir kez daha tarihi bir seçim sürecinden geçtiğine işaret eden Oktay, 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi'nde de milli iradenin tecelli ederek Türkiye için hayırlı sonuçlar getireceğine inandıklarını kaydetti.
Oktay, doğru adamla yola devam diyerek Türkiye Yüzyılı'nı sadece Türkiye için değil bölgede istikrar için başlatmayı istediklerini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:
- Konuşmasının sonunda, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü kutlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'a selamlarını iletti.