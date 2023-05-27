Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silenlere milletimiz geçit vermedi

"Yiğit Azerbaycan ordusu, Karabağ'da eşine az rastlanır büyük bir zafere imza atmış, Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur. 44 günlük bu mücadelede, milletimizin birliği, beraberliği ve dayanışması da somut şekilde gözler önüne serilmiştir. Cesaret, akıl ve teknoloji bir araya geldiğinde kardeşlikle nelerin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin bölgede istikrarın önemli bir sütunu olduğunu kanıtladık. Şuşa Beyannamesi'yle müttefikliğimizi teyit ettik. Bölgede barışın perçinlenmesi için Ermenistan ile normalleşme sürecine desteğimizi de verdik. Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vermekteyiz. Karabağ'da, Azerbaycan bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silinmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Ankara'nın kaderini Bakü'nün kaderinden ayrı düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz. Allah kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin."