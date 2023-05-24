Azerbaycan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Milli değerlere zıt bir projeydi

Yeni Azerbaycan Partisi'nden bir heyet, bir dizi ziyaret için Antalya'ya geldi. Heyet, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin'i ziyaret etti. Bu ziyarette konuşan Tahir Rzayev, Türkiye'de olmaktan çok memnun olduklarını söyledi. 14 Mayıs'taki seçimlere ilişkin konuşan Rzayev, "Türkiye halkı için çok önemli bir seçim oldu. Bugünlerde burada olmak, sizinle birliğimizi göstermek isteriz. 14 Mayıs'ta Azerbaycan halklarının kalbi buradaydı. Gurur duyduk ki; Türk halkı dünyaya demokrasi dersi verdi. Türk halkı, güçlüleri seçmeyi başarıyor" dedi.

Dünya ülkelerinin Türkiye'ye güçlü bir devlet gibi baktığını belirten Rzayev, 20 yılda Türkiye'nin iyi yol aldığını söyledi. Türk halkının hakkın ve adaletin yanında olmasının dünya için çok önemli bir mesaj olduğunu ifade eden Rzayev, "28 Mayıs'ta Türk halkı bu imtihandan alnı açık cesaretle çıkacak. Türk halkı dünyaya hakkı, adaleti ve demokrasiyi gösterecek" diye konuştu.

'Güzel bir şey söyleyemeyiz'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Hayatımın en büyük projesi' diyerek açıkladığı tarihi İpek Yolu'nun canlandırılmasına ilişkin projede Azerbaycan'ın yer almaması ile ilgili Rzayev, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri hakkında güzel bir şey söyleyemeyiz. Azerbaycan'ın milli değerlerine zıt bir projeydi. Türkiye halkı, o projeyi yaramaz bir proje olarak değerlendirdi. Cumhurbaşkanlığına aday biri böyle şeyler söylüyorsa; o Türk birliğine karşıdır."

Rzayev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak kabul etmeye hazır oldukları yönündeki açıklaması için de "Mükemmel siyasetçi değildir. Şimdi söylediğini sonra inkar ediyor. Öz düşüncesiyle hareket etmiyor. Paşinyan, başka ülkelerin fikirleriyle hareket ediyor" dedi.

'O harita gerçekleri yansıtmıyor'

Azerbaycan Milletvekili, Yeni Azerbaycan Partisi Dış İlişkiler Genel Koordinatörü, Türk Devletleri Teşkilatı eski Genel Sekreteri Ramil Hasan da Türkiye'nin bölgede barış, birlik ve beraberliğin garantörlüğü için önemli olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı projeye ilişkin de konuşan Hasan, "O harita var; aslında İpek Yolu projesidir. Azerbaycan üzerinden hattın geçtiği bir projedir. O hat zaten var. Çin ve batıyı birbirine bağlayan bir hattır. Böyle saçma bir haritanın nasıl ortaya çıktığını anlamadık. Azerbaycan ve Türk halkı için ortak çıkarlarımız önemlidir. Bölgeye barış ve ekonomik kalkınmanın gelmesini istiyorsak, birlikte hareket edeceğiz. Bu bakımdan o harita gerçekleri yansıtmıyor" dedi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ise ziyaretleri nedeniyle Yeni Azerbaycan Partisi milletvekillerine teşekkür etti.







