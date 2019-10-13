Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Barış Pınarı ile ilgili yaptığı açıklamayı kınadı: Boğaz şehitliğinde yatan mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlattı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'yı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili sarf ettiği sözler nedeniyle kınadığını ve talihsiz açıklamanın Kıbrıs Türkleri'nin görüşünü yansıtmadığına inandığını vurguladı. Oktay, "Akıncı'nın açıklaması Boğaz şehitliğinde koyun koyuna yatan mücahit ve mehmetçiklerimizin kemiklerini sızlatmıştır" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı Barış Pınarı Harekatı ile ilgilli yaptığı açıklamada, "Daha önce de söyledim 1974’te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" sözlerini kullanmıştı.

Haber Merkezi 13 Ekim 2019, 06:52 Son Güncelleme: 13 Ekim 2019, 07:05 Yeni Şafak