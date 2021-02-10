Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'yi yalnız bırakmamızı kimse beklemesin

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs meselesi konusunda Türkiye ile tamamıyla uyum ve yüzde yüz fikir birliği içinde olduklarını söyledi.

Tatar, KKTC'ye çalışma ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Kıbrıs konusu bağlamında cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından yoğun bir dönemin başladığına işaret eden Tatar, çeşitli yabancı misyon şefleri ve diğer makamlarla sürekli görüşme içerisinde olduklarını belirtti.

Tatar, martın sonuna doğru 5 1 toplantısının düzenleneceği yönünde haberler aldıklarını aktararak, toplantının gayriresmi olacağını söyledi.

Toplantıda, Kıbrıs konusu bağlamında düşüncelerini ifade etme fırsatını bulacaklarını vurgulayan Tatar, "Memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki; biz, Türkiye Cumhuriyeti'yle bu gelinen aşamada (Kıbrıs meselesi) tamamıyla uyum içerisinde, yüzde yüz fikir birliğiyle aynı noktadayız" ifadesini kullandı.

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