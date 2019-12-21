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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'dan talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz." dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

İstanbul'da düzenlenen 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.

TARİHİ NİTELİKTE

  • İstanbul'da Yozgatlı iş adamlarının katıldığı 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşmasına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay burada yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Yine Akdeniz'de Libya ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ülkemiz için stratejik öneme sahip tarihi niteliktedir. Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.

Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Türkiye bugün birkaç milyar dolar için el açan değil dünyada en fazla insani yardım yapabilen bir ülkedir. Aynı zamanda Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve tüm uluslararası platformlarda haklarını savunan ve menfaatlerini koruyan bir yapıya kavuşmuştur. Milli çıkarları için hiç kimsenin icazetini aramadan gereğini yapan, dış politikası bağımsız bir Türkiye var bugün. Artık başkaları ne der diye düşünmüyoruz başkaları Türkiye ne der diye dertleniyor. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurarak istikrarı perçinlemiş durumdayız. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelli yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetleri sebebiyle de AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz 17 yılda savunma sanayindeki ilerlememize, milli teknoloji hamlemize ve sağladığımız ilerlemeye bakarak bu çabaların boşa olduğunu bilmeliler"

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