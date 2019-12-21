Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Libya'dan talep gelmesi halinde gereğini değerlendirmeye hazırız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendirmeye hazırız. Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar, hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurduk, vurmaya da devam ediyoruz." dedi.

Haber Merkezi 21 Aralık 2019, 13:15 Son Güncelleme: 21 Aralık 2019, 13:40 AA