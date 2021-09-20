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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir CHP'de bu var mıdır onu bilemeyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz'ün Mavi Vatan hususunda sarf ettiği skandal sözlere yanıt verdi. Oktay, "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatanı savunmak milli bir duruş gerektirir CHPde bu var mıdır onu bilemeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef alarak, "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" ifadelerini kullanmış ve açıklaması büyük tepki toplamıştı.

CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı
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CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı

"İHANETİN YANSIMASI"

Çeviköz'ün skandal sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert tepki geldi. Oktay, "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın.

Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir.

Mavi Vatanı askeri müdahale olarak tarif edenlerin Rum ve Yunan ikilisi olduğunu hatırlatırım. Mavi vatan kavramını eleştirenlerin de kimlerin uzantısı olduğu bellidir" diye konuştu.

CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı
OYNAT 00:43
CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile aynı cepheden konuşan CHP'li Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' dedi.


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