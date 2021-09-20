Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir CHP'de bu var mıdır onu bilemeyiz

CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, Türkiye'nin devletler hukuku tarafından tanınan, üzerinde egemenlik hakkı kullanabileceği deniz yetki alanları anlamına gelen 'Mavi Vatan' kavramını hedef alarak, "Mavi Vatan'ın tarifine baktığınız bu aslında zaman egemenlik haklarının ötesinde alanı kapsayan ve bu şekilde egemenliğin daha geniş bir alana yayılmasını öngören bir kavram. Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız" ifadelerini kullanmış ve açıklaması büyük tepki toplamıştı.

GÜNDEM CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı

"İHANETİN YANSIMASI"

Çeviköz'ün skandal sözlerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan sert tepki geldi. Oktay, "Mavi Vatan'ı savunmak milli bir duruş gerektirir, CHP'de bu milli duruş var mıdır, onu bilemeyiz onu kendileri sorgulasın.

REKLAM

Ülkemizin deniz yetki alanını sadece karasularıyla sınırlandırmaya çalışan anlayış, ancak ve ancak bir cehalet ya da ihanetin yansıması olabilir.

Mavi Vatanı askeri müdahale olarak tarif edenlerin Rum ve Yunan ikilisi olduğunu hatırlatırım. Mavi vatan kavramını eleştirenlerin de kimlerin uzantısı olduğu bellidir" diye konuştu.

OYNAT 00:43 CHP'li Ünal Çeviköz Yunanistan ile aynı cepheden konuşarak 'Mavi Vatan'ı hedef aldı CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Mavi Vatan kavramını hedef alan açıklamalarda bulundu. Yunanistan ile aynı cepheden konuşan CHP'li Çeviköz, 'Mavi Vatan diye bu 200 mile kadar uzanan alanı da kendi egemenlik alanınız olarak görürseniz, o zaman saldırgan ve yayılmacı bir algı yaratırsınız.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder





GÜNDEM 'Türkiye Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor' diyen CHP'li Çeviköz çark etti: Sözlerim çarpıtıldı