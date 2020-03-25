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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tahliyeler tamamlandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" dedi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen 2 bin 721 öğrencinin tahliye işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Türkiye'ye yönelik uçuşları durdurulan ülkelerde geçici olarak bulunan öğrencilere ilişkin paylaşımda bulundu.

14 GÜN KARANTİNADA KALACAKLAR

  • Dönmek isteyen öğrencilerin tahliyesinin tamamlandığını belirten Oktay, "Ülkemize yönelik uçuşları durdurulan İngiltere, İrlanda, İsviçre, Polonya, İtalya, Mısır ve KKTC'de geçici olarak bulunan ve dönmek isteyen öğrencilerimizin tahliye işlemleri tamamlanmış, 2 bin 721 öğrencimiz Türkiye'ye getirilmiştir" açıklamasını yaptı.

Oktay, öğrencilerin ulaşımlarının Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının koordinasyonunda THY ile sağlandığını kaydederek, "Kovid-19 tedbirleri kapsamında öğrencilerimiz 14 gün karantinada kalacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşlarımız asla yalnız değildir." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler yurda dönüyor: Sakarya, Sivas ve Samsun'da karantinaya alındılar
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Öğrenciler yurda dönüyor: Sakarya, Sivas ve Samsun'da karantinaya alındılar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uçuş yasağı konulan ülkelerin 7'sinden 3 bin 358 öğrencinin Türkiye'ye getirilerek, Sakarya, Sivas ve Samsun'daki yurtlarda karantinaya alınacaklarını açıklamıştı. Bu karar doğrultusunda yurtdışında eğitim gören öğrencileri taşıyan uçaklar bir bir inmeye başladı. Gece boyu yaşanan gelişmeler sonrası öğrenciler Sakarya, Sivas ve Samsun'daki yurtlara yerleştirildi.


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