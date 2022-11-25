Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: TCG Anadolu yıl sonu deniz kuvvetlerine teslim edilecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, burada açıklamalarda bulunurken Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli adımlar attığını ifade etti.

Fuat Oktay'ın açıklamalarından satır başları;

STAJYERLERE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

"Katılım finans sistemimizin hukuki çerçevesini oluşturacak; katılım finans sisteminden hizmet alanların hak ve menfaatlerini koruyacak çalışmalar tamamlanmak üzeredir. Milli Fintek Strateji Belgesi’nin önümüzdeki günlerde yayımlanması öngörülmektedir.

Ulusal Staj Programıyla, 2023 yılında 150 bini kamuda, 150 bini özel sektörde olmak üzere 300 bin gencimize staj imkanı sağlanacak, kamu kurumlarında yaz döneminde staj yapan öğrencilerimize ödediğimiz asgari ücretin yüzde 30’una tekabül eden rakam, 2023’ten itibaren asgari ücret seviyesine yükseltilecektir.

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''17 BİN 832 BASIN KARTI VERİLDİ''

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi İSEDAK’ın 38. Bakanlar Toplantısı yarın İstanbul’da başlıyor. İSEDAK Toplantısına bu yıl yoğun bir katılım söz konusu. 50 ülkeden 30 dan fazla Bakan ile 30 uluslararası kuruluştan üst düzey temsilciye ev sahipliği yapacağız.

2022 yılı Kasım ayı itibariyle İletişim Başkanlığınca toplamda 17 bin 832 basın kartı verilmiştir.

TCG ANADOLU İÇİM TARİH VERİLDİ

Türkiye’nin ilk çıkarma gemisi TCG ANADOLU yıl sonu itibariyle Deniz Kuvvetlerimize teslim edilmesi planlanmaktadır. 2023’de Milli Muharip Uçak, KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı, Bayraktar TB3 SİHA, HÜRJET Jet Eğitim Uçağı ve Ağır Sınıf ATAK Helikopteri gibi projelerde çok önemli gelişmeleri Yüce Milletimizle paylaşacağız.

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"100'DEN FAZLA TERÖRİSTİN ÜLKEMİZE İADESİ SAĞLANDI"

Teşkilat, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleriyle, çeşitli ülkelerden 100’den fazla FETÖ mensubu teröristin ülkemize iadesini de sağlamıştır."

OYNAT 02:05 "Türkiye'nin otomobili" Togg'un üretim aşamasında robotlar dikkatlerden kaçmadı 'Bir otomobilden fazlası' vizyonuyla yola çıkan Togg'un, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen Gemlik Kampüsü'nde, aracın üretim aşamalarına da şahitlik edilen basın buluşması etkinliği gerçekleştirildi.



Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 1,2 milyon metrekare alan üzerine kurulu, son teknolojiyle donatılı ve her 3 dakikada bir araç üretme kapasitesine sahip fabrikanın gövde, montaj ve boyahane bölümleri basın mensuplarına tanıtıldı.



Gazeteciler, 'akıllı cihaz' olarak tanımlanan C segmentindeki SUV Togg'un üretim aşamasına şahitlik etti.



Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve beraberindeki yetkililerce, fabrikanın gövde bölümünde aracın gövde kısmının robotlar tarafından nasıl üretildiği, 'Avrupa'nın en temiz boyahanesi' unvanına sahip boyahanede de 'Türkiye'nin otomobili'nin boya aşamaları basın mensuplarına gösterildi.

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