Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk lirasından 6 sıfırı attığımız gibi milletimiz de 14 Mayıs’ta 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Bir dizi ziyaretler ve programlara katılmak için Samsun’a gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretlerinin ardından AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Fuat Oktay, önemli açıklamalarda bulunarak 6’lı masayı hedef aldı.
6’lı masaya göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, şu açıklamalarda bulundu:
Millet İttifakı’nın açıkladığı metin hakkında da görüşlerini ifade eden Fuat Oktay, şu sözleri ekledi:
Ekonomik gelişmelerden bahseden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şu ifadeleri kullandı:
Toplantıya ayrıca AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti teşkilatı katıldı.