Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türk lirasından 6 sıfırı attığımız gibi milletimiz de 14 Mayıs’ta 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak

“Türkiye’ye düşmanlık besleyen tarafların hayallerini icraat planı kılıfında pazarlamak nasıl bir cürettir? Biz MİLGEM, Abdülhamit Han sondaj gemisi dedikçe bunların gözü sandalda. Biz Türkiye’nin Otomobili, yerli batarya, yerli donanım dedikçe bunların aklı el arabasında. Şunu kapatacağız, bunu bitireceğiz, elde avuçta ne varsa sıfırlayacağız, vesayet dönemine geri döneceğiz diye bir vizyon olabilir mi? Bu mu milliyetçilik? Bu mu Atatürkçülük? Mücahitiz diyenler, stratejik derinlik diye gezenler geçmişinizden de mi utanmadınız imza atarken. 7/24 açık kütüphane yapacaklarmış; gel önce bir Millet Kütüphanesini gör, Rami Kütüphanesini gör. 24 saat açık. Üstelik ücretsiz çayı ve çorbasıyla. Dışişleri Bakanlığı’na bağlı diplomasi akademisi kuracaklarmış; şu anda Dışişleri Bakanlığımızın diplomasi akademisi de stratejik araştırmalar merkezi de mevcut. Bir de bu masada güya eski Dışişleri Bakanı var. Ama içimiz rahat; biliyoruz ki milletimiz görüyor, seziyor, anlıyor. Yerli ve milli siyaset bloğu Cumhur İttifakı’nın 81 milyonun kızıl elmasına, Türkiye Yüzyılına sağlam şekilde ilerlediğini görüyor. Türk lirasından 6 sıfırı attığımız gibi milletimiz de 14 Mayıs’ta, 6 sıfırı masasıyla birlikte atacak. Biz durmak yok yola devam demişiz, yürüyoruz. 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan ruhu biz taşıyoruz! Yerelden kalkınmada; 81 ilimizde çağın ihtiyaçlarına cevap verecek altyapıyı yine biz yükselteceğiz. Milli geliri, büyüme oranları ve üretim gücüyle ekonomide güven ve istikrarı güçlendirecek olan da yine biziz. Uluslararası dengeler ne olursa olsun ilkeli ve vicdani duruşumuzu biz sürdüreceğiz. Yeşil dönüşümle çevre dostu yarınları biz inşa edeceğiz. Milletimizin işini, aşını, emeğini koruyan yüksek istihdam oranlarını yine biz yükseltecek, Türkiye Yüzyılı’nda da fark atacağız. Muhalefetin safsatalarına verilecek en etkili cevap sahada verdiğimiz cevaptır. Seçime her gün sahada, milletimizle iç içe hazırlanacak, milli iradeye sandıkta sahip çıkacak ve milletimizin teveccühüyle yolumuza devam edeceğiz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkarak her bir vatandaşımızın gönlünü kazanmak için gece-gündüz çalışacağız.”