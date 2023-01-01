Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye elektrik temini projesini başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede KKTC'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacak Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü de ele alındı.