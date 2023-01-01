Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: KKTC'ye elektrik temini projesini başlatıyoruz

|
Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Oktay, "(KKTC vatandaşları) Türkiye’deki sağlık sisteminden Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımız gibi yararlanma hakkı getiriyoruz" diye konuştu.
Oktay, "Denizin altından Torosların suyunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimize ulaştırdığımız gibi şimdi de kablo ile elektrik temini projesini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.
Oktay, "Derinya bölgesindeki sosyal konut alanını devreye alıyoruz ve bu bölgede TOKİ işbirliğiyle sosyal konut projelerini yakın zamanda başlatıyoruz" şeklinde konuştu.