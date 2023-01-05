Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede KKTC'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacak Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü de ele alındı.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC Başbakanı Üstel ile görüştü
KKTC Başbakanı Ünal Üstel - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC'de yürütülen mevcut proje ve faaliyetlere ilişkin Başbakan Ünal Üstel'den bilgi aldı.

  • KKTC'de devam eden bütçe görüşmelerinin ardından ele alınacak Ekonomik ve Mali İş Birliği Protokolü'nün değerlendirildiği görüşmede, Oktay, bütçe sürecinden sonra Üstel'i Ankara'ya davet etti.

Doğu Akdeniz'deki son gelişmelerin de ele alındığı görüşmede Üstel, gösterdiği destek ve ilgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a, Kıbrıs Türkleri adına teşekkürlerini iletti.

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