Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesini değerlendirdi: Çözüm dışarıda değil özümüzde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesini değerlendirdi: Çözüm dışarıda değil özümüzde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını şu sözlerle değerlendirdi: Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur.

Haber Merkezi 20 Mart 2021, 09:11 Son Güncelleme: 20 Mart 2021, 09:23 AA