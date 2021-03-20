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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesini değerlendirdi: Çözüm dışarıda değil özümüzde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türkiye'nin "İstanbul Sözleşmesi"nden çekilmesini değerlendirdi: Çözüm dışarıda değil özümüzde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını şu sözlerle değerlendirdi: Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Türk kadınının toplum içindeki itibar ve saygınlığını layık olduğu seviyelere çıkartmak adına verdiğimiz samimi mücadeleyi, geleneksel toplumsal dokumuzu da muhafaza ederek daha ileri noktalara taşımak azmindeyiz. Bu yüce gaye için de çareyi dışarılarda aramaya, başkalarını taklit etmeye gerek yoktur. Çözüm bizatihi gelenek ve göreneklerimizde, özümüzde mevcuttur."

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