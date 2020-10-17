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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Ermenistanın Genceye düzenlediği füze saldırısına tepki
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Ermenistan'ın Gence'ye düzenlediği füze saldırısına tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırısına ilişkin, "Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan'ın Gence kentine düzenlediği füze saldırısına tepki göstererek, "Savaş suçu işleyen terörist ve işgalci devlet Ermenistan, Gence'de kadın, çocuk, yaşlı demeden yine masum sivilleri vurdu ve kirli yüzünü bir kez daha gösterdi. Bunun adı kalleşliktir, korkaklıktır, hak hukuk tanımazlıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Her konuda sözü olan ülkelerin ve uluslararası kuruluşların işgalci Ermenistan'ın sivilleri katletmesine sessiz kalmasının manidar olduğunu belirten Oktay, "Hiçbir insanlık suçu cezasız kalmaz. Can Azerbaycan'ın daha da güçlü şekilde yanında olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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