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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wildersa tepki
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Hollanda Özgürlük Partisi Başkanı Wilders'a tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hollanda'da aşırı sağcı Özgürlük Partisinin Başkanı Geert Wilders'in, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan karikatür paylaşımına tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, her gün Avrupa'nın farklı bir köşesinden gelen yeni bir İslam ya da Türkiye karşıtlığı hezeyanıyla karşılaştıklarını belirtti. "Sözde 'Özgürlük Partisi' lideri Wilders'ın paylaştığı hadsiz görselin de bunun sınırı aşan son örneği olduğunu" vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollandalı vekile: Haddini bil!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hollandalı vekile: Haddini bil!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Malatya İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan, Hollandalı milletvekili Wilders'ın küstah paylaşımına ilişkin, 'Hollanda'da bir milletvekili müsveddesi var. O da kalkmış bizimle ilgili bir şeyler yapıyor. Ya bir defa haddini bil. Faşizm bizim kitabımızda yok, sizin kitabınızda var. Bizim kitabımızda sosyal adalet var' dedi.


"Kurumsallaşmış İslam karşıtlığından beslenen ve tüm politikasını 'Erdoğan düşmanlığı' üzerine kurgulayan bu kişilerin Avrupa'da karar alma mekanizmalarında bulunması utanç vericidir. Avrupa değerleri bu utanca daha fazla ortak olmamalı, bunları hücrelerinden söküp atmalıdır."

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