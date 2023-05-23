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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Milletimize havale ediyoruz

Yedili Masa’nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullandığı çirkin ifadelere Fuat Oktay'dan tepki geldi. Oktay, "Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu ve projesi olmayanlar, koltuğunu kaybetme korkusunun son hezeyanı olarak siyasette ve söylemde seviyesizliğini de ispatlamıştır, milletimize havale ediyoruz" dedi.

09:13 . 23/05/2023 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye'nin geleceğine dair hiçbir vizyonu ve projesi olmayanlar, koltuğunu kaybetme korkusunun son hezeyanı olarak siyasette ve söylemde seviyesizliğini de ispatlamıştır. Milletimizdeki demokratik olgunluğun zerresinin kendilerinde olmadığını bir kez daha göstermişlerdir. Montaj ürünü bu zatın miladı dolmuş, Türkiye'ye ve gençliğe verebilecek hiçbir şeyi kalmamıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bu çirkin ifadeleri kullananları milletimize havale ediyoruz."




#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Fuat Oktay
#Kemal Kılıçdaroğlu
40 dakika önce
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