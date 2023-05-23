Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Milletimize havale ediyoruz

Kemal Bey, Atatürk’ün kalpaklı fotoğrafı önünde video çekti. Fesli fotoğrafı da var Atatürk’ün. Askerliği boyunca da pek çok şapka kullanmış gayet tabii. Fötr şapkalısı da var. Hem de çeşit çeşit. Belki yüzden fazla model denemiş. Melon şapkalı, yeniçeri kıyafetli fotoğrafları da var. Kasketli fotoğrafı da çok sayıda. Her durum için uygun bir fotoğraf bulabilir Kemal Bey. İleride onları da sırayla kullanmasını bekleriz. Gitmezse. * Kalpağa bağlı olarak şu tespit yapıldı: “İlk tur öncesi Kemal Bey