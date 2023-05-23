Ümit Özdağ
ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, Cumhurbaşkanı ve Cumhur İttifakının adayı Recep Tayyip Erdoğan’a destek vereceğini duyurdu.
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sinan Oğan’ın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda “Sayın Sinan Oğan'ın açıklaması sadece kendi politik tercihidir. Bu açıklama Zafer Partisi'ni temsil etmemekte ve bağlamamaktadır. Zafer Partisi adına açıklama yarın saat 11.00'de benim tarafımdan yapılacaktır” dedi.
AK PARTİ- ZAFER PARTİSİ GÖRÜŞMESİ
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş görüşmesi sona erdi. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve Özdağ açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye’yi yakından ilgilendiren siyasi meseleleri konuştuklarını söyledi.
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkan Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Kurtulmuş ve Özdağ, yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından açıklama yaptı. Kurtulmuş, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu, bölgesel sorunları, Türkiye’yi yakından ilgilendiren siyasi meseleleri konuştuklarını söyledi. Kurtulmuş, 28 Mayıs'ta yapılacak 2'nci tur cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacağını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ümit ediyoruz ki Zafer Partisi genel çerçevede Sayın Erdoğan’a, Sayın Cumhurbaşkanımıza destek verir ve Türkiye bu seçimi çok rahat bir şekilde tamamlar diye düşünüyoruz" dedi.
ZAFER PARTİSİ LİDERİ ÜMİT ÖZDAĞ KİMİ DESTEKLEYECEK?
Ata ittifakının ilk turda elenen cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’ın cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’a desteğini duyurmasının ardından Özdağ, Ankara’da bir restoranda Kılıçdaroğlu’yla buluştu.
Özdağ Twitter'da yaptığı paylaşımından ‘gidişatın olumlu olduğu yönünde’ mesaj çıktı. Özdağ’ın yarınki açıklamasında Kılıçdaroğlu’na desteğini duyurması bekleniyor.
ÜMİT ÖZDAĞ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yarışacak olan Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında vereceği kararı 23 Mayıs Salı (yarın) saat 11.00'de açıklayacak