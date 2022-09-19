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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına tepki: Asla kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına sert tepki gösterdi. Pelosi'nin, "Tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez." dedi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Pelosinin Ermenistandaki açıklamalarına tepki: Asla kabul edilemez
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ermenistan'daki açıklamalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan tepki geldi.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyaretinde yaptığı, tarihi ve güncel gerçeklerle bağdaşmayan, iyi niyetten tamamen uzak, taraflı bakış açısını yansıtan ve diplomatik çabaları sabote eden açıklamalar asla kabul edilemez. Beyaz Saray yönetimi, Ermeni diasporasının oylarına göz kırptığı açıkça belli olan Pelosi ve beraberindeki lobi destekli birkaç siyasetçinin Karabağ sorununa ilişkin söylemlerinin, ABD'nin resmi görüşünü yansıtıp yansıtmadığına açıklık getirmelidir."

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Bölgede kalıcı barış ve istikrara şiddetle ihtiyaç duyulan bir dönemde tüm uluslararası aktörleri hakkaniyetli, sağduyulu ve her şeyden önce sorumlu şekilde davranmaya davet eden Oktay, 30 yıldır haksız ve hukuksuz bir şekilde işgal altında tutulan anavatan topraklarını azat etmek için cansiparane mücadele veren Can Azerbaycan'ın yanında durmaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.


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PELOSİ NE DEMİŞTİ?

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da açıklamalarda bulunan Pelosi, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalardan Azerbaycan'ın sorumlu olduğunu iddia etmişti.

Pelosi, "Azerbaycan tarafından başlatıldı, bunun kabul edilmesi lazım. Ermenistan ziyaretimiz Azerbaycan’ın Ermenistan’a yönelik yasadışı ve ölümcül saldırıları nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu saldırıları kongre adına şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

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