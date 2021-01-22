Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı tarihinin kıymetli kalemlerinden Niyazi Birinci'nin (Yavuz Bahadıroğlu) vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Oktay, mesajında "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi 22 Ocak 2021, 11:17 Son Güncelleme: 22 Ocak 2021, 11:24 AA