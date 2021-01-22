Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı

Osmanlı tarihi üzerine pek çok kıymetli eser kaleme alan Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taziye mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.