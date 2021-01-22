Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktaydan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Yavuz Bahadıroğlu için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Osmanlı tarihinin kıymetli kalemlerinden Niyazi Birinci'nin (Yavuz Bahadıroğlu) vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı. Oktay, mesajında "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

Haber Merkezi AA
Yavuz Bahadıroğlu ve Fuat Oktay
Yavuz Bahadıroğlu ve Fuat Oktay

Osmanlı tarihi üzerine pek çok kıymetli eser kaleme alan Tarihçi-Yazar Yavuz Bahadıroğlu (Niyazi Birinci) hayatını kaybetmesi nedeniyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, taziye mesajı yayımladı.

Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti
HAYAT
Yavuz Bahadıroğlu hayatını kaybetti

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Yavuz Bahadıroğlu mahlasıyla kaleme aldığı yazı ve kitapları ile pek çok kuşağa tarih bilinci aşılayıp okumayı sevdiren gazeteci-yazar ve tarihçi Niyazi Birinci'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadesini kullandı.

Abone Ol Google News
Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Türkiye bu görüntüleri konuşmuştu

Süt banyosu yapanlara istenen ceza belli oldu.
Kırmızı düğmenin sırrı

Kırmızı düğmenin sırrı

​Biden hemen kaldırdı.
Pandemi nedeniyle yapılan uzaktan eğitimde karneler de e-Okul sistemi üzerinden verildi

Sadece ona <br>tepki veriyor

Sadece ona
tepki veriyor

Beyin felci geçiren Yusuf'un Nwakaeme sevgisi.
'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

'Bu hayasız saldırıları kınıyorum'

​Bakan Gül'den, Soylu'nun annesine hakaretlere sert tepki.
Kardan uçak

Kardan uçak

​Hiç uçağa binmemişti: 4 günde 5 metrelik kardan uçak yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.