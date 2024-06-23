Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz Cezayir'de: Başbakan Arbavi ile görüşme gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Vatandaşa tepeden bakan, vatandaş için kuralları uygulanabilir gören ama kendisini kuralların üstünde, ötesinde gören bir anlayış tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır. Biz hiçbir şekilde öyle bir anlayıştan yana değiliz ve devlet geleneğimiz de medeniyetimiz de bu yaklaşımdan son derece uzaktır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız" dedi.