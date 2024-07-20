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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı. Yılmaz, "Ada'ya huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Kıbrıs Türklerinin istiklali için mücadele eden her bir şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

11:16 - 20/07/2024 Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, Kıbrıs Türkü'nün güvenliğini temin etmek ve barışı korumak amacıyla şanlı Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen Mutlu Barış Harekatı'nın 50'nci yılını kutladı.



Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Barış Harekatı, büyük bir askeri zafer olmasının yanı sıra aynı zamanda bir milletin birliğinin, beraberliğinin ve kararlılığının sembolü olarak tarihteki yerini almıştır. Ada'ya huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Kıbrıs Türklerinin istiklali için mücadele eden her bir şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."


Yılmaz'ın paylaşımında, Ferhat Göçer'in Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümüne özel bestelediği marş da yer aldı.


#Cevdet Yılmaz
#Kıbrıs Barış Harekatı
#KKTC
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