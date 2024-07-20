Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü mesajı

Kıbrıs Türkü’nün güvenliğini temin etmek ve barışı korumak amacıyla şanlı Türk ordusu tarafından gerçekleştirilen “Mutlu Barış Harekâtı”nın 50’nci yılı kutlu olsun. Kıbrıs Barış Harekâtı, büyük bir askeri zafer olmasının yanı sıra aynı zamanda bir milletin birliğinin,… pic.twitter.com/zw8d7ObUd0

"Kıbrıs Barış Harekatı, büyük bir askeri zafer olmasının yanı sıra aynı zamanda bir milletin birliğinin, beraberliğinin ve kararlılığının sembolü olarak tarihteki yerini almıştır. Ada'ya huzuru getiren Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Kıbrıs Türklerinin istiklali için mücadele eden her bir şehidimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum."