'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nden kaldırıldı

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan mahkum olmama' şartı yeni yönetmelik hükümlerinde yer almadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde yer alan 'yurtlarda barınma şartlarında' değişiklik yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikte, 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan mahkum olmama' şartının kaldırıldığı görüldü.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı. Yönetmelikle, yurtta barınma şartları, kalış süreleri, disiplin cezaları gibi konularda yeni düzenlemeye gidildi.
'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hüküm giymeme’ şartı kaldırıldı
'Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hüküm giymeme’ şartı kaldırıldı
Yeni yönetmelikte, yurtlarda barınmayı engelleyen "
Cumhurbaşkanına hakaret
, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama, kamu barışına karşı suçlar, kanuna aykırı olarak spor müsabakalarına dayalı bahis ve şans oyunlarını oynatma, oynatılmasına yer ve imkan sağlama, reklamını yapma veya para nakline aracılık etme suçlarından mahkûm olmaması" ifadeler yeni yönetmelikte yer almadı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’ne, öğrencinin yurtta kalabilmesi için "Cumhurbaşkanına hakaret etme suçundan mahkum olmamak" şartı
9 Nisan 2021
tarihinde eklenmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yurt Hizmetleri Yönetmeliğinde; ikinci bölümde yer alan "Yurt İhtiyacı, Barınma Şartları, Değerlendirme ve Yerleştirme İşlemleri" kısmındaki 6.Madde'nin C bendinde yapılan değişiklikle,
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan mahkum olmama' şartının kaldırıldığı görüldü.
İlgili madde şöyle değiştirildi:
c) (Değişik:RG-25/10/2024-32703) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması.
Bu değişiklikle, "Cumhurbaşkanın hakaret" gerekçesiyle ceza alan öğrencinin bakanlık yurtlarıyla ilişiği
kesilemeyecek.
Yapılan diğer değişiklikler
Yapılan diğer değişiklikler
Yapılan bir diğer değişikliğe göre, yurtlarda barınma şartları arasında yer alan
‘kasten işlenmiş bir suçtan dolayı altı veya daha fazla süreyle hapis cezası’
almış olmama şartı
bir yıla çıkarıldı.
Ayrıca yurt dışında bulunan yurtlarda barınan öğrencilerin öğrenim gördükleri ülke kanunlarına göre taksirli suçlar hariç herhangi bir suçtan dolayı hakkında altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezası ile kesinleşmiş mahkumiyeti bulunmaması şartı da bir yıla çıkarıldı.
Yurtta kalmayı engelleyen suçlar arasına 'fuhuş' da eklenirken, eski yönetmelikte yer alan 'hayasızca davranışlar' ifadesi ise metinden çıkarıldı.
Disiplin cezalarında 'en ağır' vurgusu
Disiplin cezalarında 'en ağır' vurgusu
Yönetmelikle, yurtlarda kalan öğrencilere verilecek disiplin cezalarıyla ilgili de düzenleme yapıldı. Eski yönetmelikte
“Birden çok cezanın verilmesini gerektiren fiillerin işlenmesi halinde, her bir fiile karşılığı olan ceza verilir”
hükmü değiştirildi. Yeni yönetmelikle, “Bu fiillere ilişkin cezaların en ağırı verilir” şeklinde değiştirildi.
Yurtta kalma hak süresi uzatıldı
Yurtta kalma hak süresi uzatıldı
Yönetmeliğe göre; yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt sonrası intibak ve muafiyet işlemleri sonucunda ilgili mevzuat gereği yeni öğretim programlarında alamadıkları dersler sebebiyle uzayan eğitim süreleri, barınma sürelerine eklenecek. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin yurt kayıtları silinecek ancak tekrar başvuru yapmaları ve yurt hakkı kazanmaları halinde
bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanacak.
Bir öğretim kurumundan mezun olup ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayan öğrenciler, başvuru yapmaları ve yurt hakkı kazanmaları halinde ikinci öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar barındırılacak.
Yurtta barınmakta iken değişim programı kapsamında yurt dışına giden öğrencilerin burada geçirdiği eğitim süreleri normal öğrenim süresinden sayılmayacak.
Yurt ücreti ödeme sürelerine yeni düzenleme
Yurt ücreti ödeme sürelerine yeni düzenleme
Yönetmelikle, yurt ücreti ödemeleriyle ilgili hükümler de yeniden düzenlendi. Buna göre, içinde bulunulan ayın yurt ücretini ödemesi için öğrenciye ayın son günü saat 23.00’e kadar süre verilecek.
Ayın son gününün resmî tatil gününe denk gelmesi halinde bu süre takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar uzatılacak. Yurt ücretini süresinde ödemeyen öğrencinin yurt ücreti aynı gün güvence bedelinden mahsup edilecek.
Güvence bedelini tamamlaması için öğrenciye izleyen ayın 15’i saat 23.00’e kadar, ayın 15’inin resmî tatil gününe denk gelmesi halinde, takip eden ilk iş günü saat 23.00’e kadar süre verilecek. Verilen bu sürenin sonunda güvence bedelini tamamlamayanlardan bu günlerin ücreti de mahsup edilerek kayıtları silinecek.
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