'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu Yurt Hizmetleri Yönetmeliği’nden kaldırıldı

Yönetmeliğe göre; yatay veya dikey geçiş yapan öğrencilerin kayıt sonrası intibak ve muafiyet işlemleri sonucunda ilgili mevzuat gereği yeni öğretim programlarında alamadıkları dersler sebebiyle uzayan eğitim süreleri, barınma sürelerine eklenecek. Normal öğrenim süresinde öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin yurt kayıtları silinecek ancak tekrar başvuru yapmaları ve yurt hakkı kazanmaları halinde

bir öğretim yılı daha yurtlarda barınma imkanı sağlanacak.

Bir öğretim kurumundan mezun olup ikinci bir öğretim kurumunda öğrenim görmeye başlayan öğrenciler, başvuru yapmaları ve yurt hakkı kazanmaları halinde ikinci öğretim kurumunun normal öğrenim süresi kadar barındırılacak.