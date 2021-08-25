'Cumhurbaşkanına lüks yat' yalanını ortaya atan CHP'li Sedef Kabaş'ın 2 milyon lira değerinde teknesi varmış
"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulunmuştu. Kabaş'ın ikinci el fiyatı iki milyon lira değerinde lüks bir yatı olduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyadaki yalan terörüne dün bir yenisi daha eklenmişti. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yatın, Cumhurbaşkanına ait olduğu yalanı dolaşıma sokulmuştu. Üretici firma da yabancı bir kişi için üretildiğini doğrulamasına rağmen, "Yat, afetler için toplanan bağışlarla yapıldı" gibi birçok yalan bilgi, sahte hesaplar tarafından paylaşılmıştı.
Bu yalan, CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş tarafından da dillendirildi.
Kabaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadesini kullanmıştı.
Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı. Spikerin yatının ikinci el fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.