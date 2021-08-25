Gündem Cumhurbaşkanına lüks yat yalanını ortaya atan CHPli Sedef Kabaşın 2 milyon lira değerinde teknesi varmış
POLİTİKA

'Cumhurbaşkanına lüks yat' yalanını ortaya atan CHP'li Sedef Kabaş'ın 2 milyon lira değerinde teknesi varmış

"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulunmuştu. Kabaş'ın ikinci el fiyatı iki milyon lira değerinde lüks bir yatı olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanına lüks yat yalanını ortaya atan CHPli Sedef Kabaşın 2 milyon lira değerinde teknesi varmış
Sedef Kabaş

Sosyal medyadaki yalan terörüne dün bir yenisi daha eklenmişti. İsmi açıklanmayan yabancı uyruklu bir müşteri için Antalya'da üretilen lüks yatın, Cumhurbaşkanına ait olduğu yalanı dolaşıma sokulmuştu. Üretici firma da yabancı bir kişi için üretildiğini doğrulamasına rağmen, "Yat, afetler için toplanan bağışlarla yapıldı" gibi birçok yalan bilgi, sahte hesaplar tarafından paylaşılmıştı.

Bu yalan, CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş tarafından da dillendirildi.

  • Kabaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bir ülke var; sarayları, özel uçakları, on milyonlarca avro değerinde mega yatı olan bir Cumhurbaşkanına sahip" ifadesini kullanmıştı.

CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın
OYNAT 00:39
CHP’nin yalan stratejisini Sedef Kabaş açık etti: Önce bir yalanı ortaya atın
CHP'nin sosyal medya üzerinden geliştirdiği bir yalanı ortaya atıp kitleleri inandırma strateji son olarak Merkez Bankası rezervleri üzerinden sürdürülen tartışma ile bir kez daha gün yüzüne çıktı. Bu stratejinin nasıl işlediğini ise CHP'nin fonladığı TELE1 kanalının spikeri Sedef Kabaş katıldığı bir eğitimde adeta itiraf etti. Kabaş'ın kendisine dinleyenin gruba verdiği dersteki “Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret.” sözleri sosyal medyanın en fazla tartıştığı başlıklar arasına girdi. CNN International kökenli televizyoncunun 'Sedef Kabaş Eğitim, Koçluk ve Danışmanlık' adı altında bir de şirketi var.

Kendi yatı olduğu ortaya çıktı

Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı. Spikerin yatının ikinci el fiyatının 2 milyon lira olduğu öğrenildi.


"Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası
GÜNDEM
"Kitleleri etkilemek için basit bir yalan söyleyin" diyen Sedef Kabaş'tan 'Cumhurbaşkanına lüks yat' iftirası
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