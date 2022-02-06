Gündem Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan Pınar Ö. hakkında ev hapsi kararı verildi. Pınar Ö.’nün adli işlemleri sırasında koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle ev hapsi kararının verildiği öğrenildi.

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Haber Merkezi İHA
Cumhurbaşkanına yönelik paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan şüpheliye ev hapsi
İstanbul Emniyetindeki sorgu işlemi tamamlanan Pınar Ö. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yapılmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı gerekçesi ile Pınar Ö. adlı bir kişiyi gözaltına almıştı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemi tamamlanan Pınar Ö. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti. Adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Pınar Ö., koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ev hapsi şeklinde adli kontrol hükmüne çarptırıldı.

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Şüpheli Pınar Ö.’nün hakimlik ifadesinde, sosyal medyadaki suç teşkil eden etiketin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koronavirüse yakalanmasına ilişkin olduğunu bilmediğini ve erkek arkadaşıyla arasının iyi olmaması sebebiyle paylaşımı görmesi için yazdığını söylediği öğrenildi.

Derya Büyükuncu hakkında gözaltı kararı

Öte yandan, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Yürütülen çalışmalarda Büyükuncu’nun yurtdışında olduğu belirlendi.

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