Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm organizasyonlar nisan sonuna kadar ertelendi Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ve Türkiye'de halk sağlığı için tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Haber Merkezi 20 Mart 2020, 06:55 Son Güncelleme: 20 Mart 2020, 07:01 AA