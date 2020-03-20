Gündem Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm organizasyonlar nisan sonuna kadar ertelendi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile tüm organizasyonlar nisan sonuna kadar ertelendi

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantılar veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada ve Türkiye'de halk sağlığı için tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktiviteler nisan ayı sonuna kadar ertelendi.

NİSAN SONUNA KADAR HEPSİ YASAK

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Çin Halk Cumhuriyeti'nde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada halk sağlığı için tehdit oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu salgının Türkiye'de yayılımının önlenmesi amacıyla gerekli önlemlerin alındığı vurgulanan genelgede, şunlar kaydedildi:

  • "Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Koronavirüs Bilim Kurulu'nun mezkur hastalığın ülkemizde yayılımının önlenmesine dair tavsiyeleri hasebiyle; ulusal ve uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar ertelenmesi uygun görülmüştür."

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