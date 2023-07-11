Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı: Utanç verici soykırımı lanetliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Srebrenitsa soykırımının 28. yılı dolayısıyla video mesaj yayınladı. Erdoğan, Srebrenitsa Soykırımında yaşamını yitirenleri anarak, Türkiye'nin bugün daha güçlü ve itibarlı bir ülke olduğunu belirtti. Erdoğan, Bosna Hersek'teki anma törenine video mesaj göndererek, Bosna Herseklilere teşekkür etti ve Srebrenitsa Soykırımının tekrar yaşanmaması için barış ve hoşgörü kültürünün hakim kılınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Bosna Hersek'in bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü daima gözeteceklerini ifade etti.