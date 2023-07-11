|
Gündem

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı: Utanç verici soykırımı lanetliyorum

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Altun; paylaşımında "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

14:22 . 11/07/2023 Salı
AA
İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı

İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum." ifadesini kullandı.

Altun, Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şad olsun."





#Fahrettin Altun
#Srebrenitsa Soykırımı'nın 28. yıl dönümü
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YÖKSİS nedir? Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) giriş!