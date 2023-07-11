Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı: Utanç verici soykırımı lanetliyorum

İletişim Başkanı Altun'dan Srebrenitsa mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum." ifadesini kullandı.
"Tüm dünyanın gözü önünde yaşanan ve 8 bin 372 masum insanın katledildiği utanç verici soykırımı lanetliyorum. Türkiye olarak Bosna halkının yanında olmaya, Balkan coğrafyasının huzur ve güvenliği için her türlü adımı atmaya devam ediyoruz. Srebrenitsa şehitlerimizin ruhları şad olsun."