Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
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