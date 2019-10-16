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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: 16 Ekim

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.

Haber Merkezi IHA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın saat 19.00’da açıklama yapması bekleniyor.

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