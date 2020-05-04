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ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 15.10'da başladı.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kabine toplantısı, altıncı kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde kabine toplandı. Kritik toplantıda bayramda yapılacak uygulama, 65 yaş üstü yasağı ve LGS tarihi karara bağlanacak.

Koronavirüs salgınına ilişkin önemli kararların masaya yatırılacağı toplantıda; bakanlar sunum yapacak.

LGS - YKS TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, liselere giriş sınavı (LGS) tarihiyle ilgili bugünkü Bakanlar Kurulu'nu işaret etmişti.

Salgın nedeniyle 25-26 Temmuz’a ertelenen üniversite giriş sınavı YKS’nin ise yeniden öne çekilebileceği gündeme geldi.

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN ESNEME

21 Mart’tan bu yana sokağa çıkamayan 65 yaş üstündeki vatandaşlar için de belirli bir esneme olup olmayacağı merak konusu olurken; toplantıda bir esneme kararı alınacağı belirtiliyor.

19 MAYIS VE RAMAZAN BAYRAMI

Salı gününe denk gelen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Ramazan Bayramı içinse 4'er günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde.

31 ŞEHİR İÇİN SEYAHAT KISITLAMASI

30 büyükşehir ve Zonguldak'ı kapsayan seyahat kısıtlaması, bu gece yarısına kadar uzatıldı.

Kısıtlama süresiyle ilgili değerlendirme, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısında yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

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