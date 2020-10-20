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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik başlıklar var

Cumhurbaşkanı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantısında koronavirüs vakaları, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırıları, üniversitelerde yüz yüze eğitim ve KKTC'de başlayan yeni dönem konuları masaya yatırılacak.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplandı. Kabine Toplantısı, saat 16.00'da başladı. Toplantıda son dönemde artan koronavirüs vakalarının da masaya yatırılması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge ile önlemler daha sıkılaştırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.

Ermenistan saldırıları ele alınacak

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırıları da toplantının ana gündem maddelerinden olacak. Azerbaycan'a verilen destek, Ermenistan'a karşı uluslararası hukuktan doğan hakların da görüşülmesi bekleniyor.

Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
GÜNDEM
Yeni kısıtlama olacak mı? Kabine bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak
  • Yeni doğalgaz rezervinin keşfinin ekonomiye yansımaları da değerlendirilecek. Hem yurt içi hem de sınır ötesindeki terörle mücadele ele alınacak.

KKTC'NİN yeni cumhurbaşkanı gündemde olacak

Hafta sonu yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçildi. Tatar'ın seçilmesi sonrası adada başlayacak yeni dönemin nasıl olacağı, hangi adımların atılması da kabine toplantısının gündemine gelmesi bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması öngörülüyor.

Yüz yüze eğitim genişliyor
GÜNDEM
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