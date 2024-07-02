Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada önemli konular var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanan Kabine, bir dizi önemli konuyu ele alacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kurum ile tokalaştı.





Bakan Şimşek'in sunum yapması bekleniyor





Toplantının ana gündem maddelerinden biri emekli aylıklarındaki artış olacak. Ayrıca yeni vergi paketi üzerine de detaylı görüşmeler yapılacak ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Kamuda tasarruf tedbirleri, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyatlarla ilgili atılan adımlar da toplantının önemli konularından biri olarak ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Memişoğlu ile tokalaştı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları da kabinenin gündeminde yer alacak. Yarın Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşecek olan Şanghay İş Birliği Zirvesi ve cumartesi günü Azerbaycan'ın Şuşa şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmî Zirvesi'ne katılımı değerlendirilecek.





Başıboş Köpek Tasarısı gündemde





Bunların yanı sıra, Meclis'in tatile girmeden önce gündeme gelecek olan "Başıboş Köpek Tasarısı" da kabinede ele alınacak konular arasında yer alıyor. Ayrıca İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım iddiaları da masaya yatırılacak ve konuyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.











