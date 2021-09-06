Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı Masada yeni tedbirler var
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada yeni tedbirler var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Salgının ilerleyişi, PCR testi zorunluluğu, yeni tedbirler ve Afganistan’daki son gelişmeler masada olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada yeni tedbirler var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ardından açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.20'de başladı.

Kabine'nin gündeminde, koronavirüs salgınıyla mücadele, yeni eğitim dönemi, ekonomideki gelişmeler ve dış politikadaki sıcak başlıklar olacak.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Toplantıda hala 20 bin sınırında seyreden Kovid-19 vaka sayıları ile 270’in üzerinde seyreden vefat sayıları ele alınacak. “Mu” varyantıyla ilgili son gelişmeler de değerlendirilecek.

Aşının teşviki konusunda izlenecek politikalar, aşı tedariki ve Faz-3 çalışması 22 Haziran’da başlayan “Turkovac” ve diğer yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede masaya yatırılacak.

PANDEMİ KURALLARININ GÜNCELLEMESİ KONUŞULACAK

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak. Eylül ayı ile birlikte pandemi kurallarının güncellenmesi, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemlerin konuşulması bekleniyor.

Kabinede gündem test dönemi
GÜNDEM
Kabinede gündem test dönemi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

Kabinenin önemli bir gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırda alınan tedbirleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

DIŞ POLİTİKA

Afganistan’da yeni hükümet çalışmaları, Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin yürütülen temaslar, ülkeye yapılan insani yardımlar ve burada yaşanan göç sorunu ile sınır illerde alınan tedbirler de toplantıda ele alınacak.

PİYASANIN DURUMU ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.

Bakan Koca
OYNAT 00:54
Bakan Koca "Tam kapanma olacak mı?" sorusunu yanıtladı: Kabineye alternatifli önerileri sunacağız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Tam kapanma olacak mı?' sorusunu şu ifadelerle yanıtladı: 'Yarın Kabine Toplantısı'nda kapsayıcı, alternatifli önerileri sunacağız. O çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımız alınan kararları açıklar.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Gelin Türkiye'ye yatırım yapın
OYNAT 01:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yatırımcılara çağrı: Gelin Türkiye'ye yatırım yapın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasında uluslararası yatırımcılara seslenen Erdoğan, 'Gelin Türkiye'ye yatırım yapın ve kazanın' dedi. Vatandaşlara da altın ve dövizleri bozdurması konusunda çağrıda bulunarak, 'Size 'win win' esasına göre hem ülke hem de kendilerinin kazanmasının yolunu gösteriyorum' ifadelerini kullandı.


Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürüyor

Görenleri hayrete düşürüyor

​Elazığ'da bulundu: 100 metre derinliğinde 500 metre genişliğinde
Tapulu arazimizdir deyip yolu kapattı

'Tapulu arazimizdir' deyip yolu kapattı

Yolun kapatıldığını gören araçlar geri döndü.
Fransanın terör örgütü DEAŞa desteği belgelendi

Mustafa Reşit Akçay hastalık sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

1800'lü yıllara kadar gidiliyor: Herkes kendi tasarlayabilecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.