Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada yeni tedbirler var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 16.20'de başladı.

Kabine'nin gündeminde, koronavirüs salgınıyla mücadele, yeni eğitim dönemi, ekonomideki gelişmeler ve dış politikadaki sıcak başlıklar olacak.

AŞILAMA ÇALIŞMALARI

Toplantıda hala 20 bin sınırında seyreden Kovid-19 vaka sayıları ile 270’in üzerinde seyreden vefat sayıları ele alınacak. “Mu” varyantıyla ilgili son gelişmeler de değerlendirilecek.

Aşının teşviki konusunda izlenecek politikalar, aşı tedariki ve Faz-3 çalışması 22 Haziran’da başlayan “Turkovac” ve diğer yerli aşı çalışmalarında gelinen son durum da kabinede masaya yatırılacak.

PANDEMİ KURALLARININ GÜNCELLEMESİ KONUŞULACAK

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca salgındaki son veriler ve yerli aşı çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacak. Eylül ayı ile birlikte pandemi kurallarının güncellenmesi, lokanta-kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemlerin konuşulması bekleniyor.

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GÜNDEM Kabinede gündem test dönemi

YÜZ YÜZE EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okullarda hayata geçirilen tedbirleri paylaşacak. Eğitimin aksamaması için üniversitelerde alınan önlemler de değerlendirilecek.

DÜZENSİZ GÖÇMEN SORUNU

Kabinenin önemli bir gündemi de Afganistan'daki gelişmeler ile olası göçmen tehdidi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırda alınan tedbirleri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yürütülen diplomasi trafiğinin detaylarını Kabine'de paylaşacak.

DIŞ POLİTİKA

Afganistan’da yeni hükümet çalışmaları, Kabil Havalimanı’nın işletilmesine ilişkin yürütülen temaslar, ülkeye yapılan insani yardımlar ve burada yaşanan göç sorunu ile sınır illerde alınan tedbirler de toplantıda ele alınacak.

PİYASANIN DURUMU ELE ALINACAK

Toplantının bir diğer gündem maddesi ise ekonomideki büyüme olacak. TÜİK'in açıkladığı rakamlar ve piyasaların durumu ele alınacak.

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