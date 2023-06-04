Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanları ilk mesajlarını paylaştı

Kabinenin yeni bakanlarından teşekkür mesajları.
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı. Yeni kabinenin duyurulmasının ardından seçilen bakanlar, Twitter hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık vazifesini tevdi ettiğini anımsatarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübeyle ülke ve şehirler için çalışacaklarını belirtti.
"Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız"
Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zor bir görevin kendisine tevdi edildiğini belirtti.