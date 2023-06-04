Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanları ilk mesajlarını paylaştı

"Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek, İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz. Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum"