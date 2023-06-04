|
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin yeni bakanları ilk mesajlarını paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni kabine üyelerini açıklamasının ardından yeni bakanlar, ilk mesajlarını paylaştı. Bakanlar, Türkiye Yüzyılı'nda millete hizmet aşkıyla çalışacaklarını belirterek Erdoğan'a teşekkür etti.

09:05 . 4/06/2023 Pazar
AA
Kabinenin yeni bakanlarından teşekkür mesajları.

Kabinenin yeni bakanlarından teşekkür mesajları.

Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, cumhurbaşkanı yardımcısı ve kabinesini açıkladı. Yeni kabinenin duyurulmasının ardından seçilen bakanlar, Twitter hesaplarından teşekkür mesajı yayınladı.


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine bakanlık vazifesini tevdi ettiğini anımsatarak, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da bütün bilgi, birikim ve tecrübeyle ülke ve şehirler için çalışacaklarını belirtti.



"Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacağız"

Türkiye'nin şahlanış döneminde Türkiye Yüzyılı'nda aşkla çalışacaklarını ifade eden Özhaseki,
"Başta afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz gibi konutlarını en kısa sürede teslim edecek, İstanbul'u ve Türkiye'yi kentsel dönüşümle güvenli hale getireceğiz. Şehirlerimizi yeşil dönüşümle 2053 vizyonumuza uygun bir şekilde hazırlayarak Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza teveccühleri için şükranlarımı arz ediyorum. Yeni kabinemizin ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamız adına hayırlılara vesile olmasını diliyorum"
değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı olan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından, 26 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul'a atandığını hatırlatarak,
"Bu akşam Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek tensipleriyle İçişleri Bakanı olarak atanmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza tensip ve takdirleri için şükranlarımı arz ediyorum." mesajını paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı olarak yeniden atanan Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından,
"Yeni kabinemiz hayırlı olsun. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yeni kabinesinde bakanlık görevini yeniden şahsıma tevdi eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a gönülden teşekkür ediyorum. Bu güvene layık olmak üzere ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz"
paylaşımını yaptı.

Milli Eğitim Bakanı olan Yusuf Tekin de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zor bir görevin kendisine tevdi edildiğini belirtti.


Başta öğretmenler olmak üzere idareciler, idari personel, özel öğretim kurumları, öğrenciler, veliler ve diğer paydaşlarla birlikte yeni Türkiye Yüzyılı'nın inşası için el ele, gönül gönüle çalışacaklarını bildiren Tekin,
"Şahsıma yönelik güven ve desteğini her daim hissettiğim Sayın Cumhurbaşkanımıza bir kez daha şükranlarımı sunarım. Allah yardımcımız olsun"
ifadelerini kullandı.

"Sorumluluğum milletimiz kadar büyük"

Sağlık Bakanı olarak yeniden atanan Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından,
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın takdiri üzerine yeni kabinede Sağlık Bakanı görevini üstlenmiş bulunuyorum. Güveni için kendilerine teşekkür ederim. Görevimin bu döneminde de aziz milletimize hizmeti hayatımın en üstün amacı bileceğim. Sorumluluğum, milletimiz kadar büyüktür"
açıklamasında bulundu.


#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#bakan
#Türkiye Yüzyılı
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2023 LGS soruları ve cevap anahtarı kitapçıkları: Merkezi Sınav Soru Kitapçıkları Sayısal ve Sözel Cevapları