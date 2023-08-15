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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yatırım toplantısı

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

11:51 . 15/08/2023 Salı
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Cevdet Yılmaz

Cevdet Yılmaz

Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın açıklama yapması bekleniyor.


#Beştepe
#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
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