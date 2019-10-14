Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" değerlendirmesinde bulundu.

DÜNYA Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" ifadelerini kullandı.

Musul, Rakka ve Deyrizzor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayalar, #BarisPinariHarekati’nin başarısı karşısında panik halinde “operasyonu durdurun” çağrıları yapıyor, Türkiye’yi yaptırımlarla tehdit ediyor.

Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) October 14, 2019

DÜNYA Topunuz bir Türkiye edemez

OYNAT 00:00 Resulayn'daki PKK/YPG'li teröristlerin kaçış anları kamerada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.

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