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POLİTİKA BARIŞ PINARI HAREKATI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" dedi.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi
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Barış Pınarı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 550'ye yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Musul, Rakka ve Deyrizor yerle bir edilir ve binlerce sivil öldürülürken seslerini çıkartmayanlar, Barış Pınarı Harekatı'nın başarısı karşısında panik halinde 'operasyonu durdurun' çağrıları yapıyor, Türkiye'yi yaptırımlarla tehdit ediyor. Hedeflerimize ulaşana kadar durmak yok" ifadelerini kullandı.

Topunuz bir Türkiye edemez
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Topunuz bir Türkiye edemez

Resulayn'daki PKK/YPG'li teröristlerin kaçış anları kamerada
OYNAT 00:00
Resulayn'daki PKK/YPG'li teröristlerin kaçış anları kamerada
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat'ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Resulayn'da teröristlerin kaçış anları görüntülendi.


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Hedeflerimize<br>ulaşana kadar durmak yok

Hedeflerimize
ulaşana kadar durmak yok

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Barış Pınarı açıklaması.

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